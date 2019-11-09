إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة

إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة

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إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة

إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة
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المناطق - وكالات

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن عدد الجرحى جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة، الجمعة، قفز إلى 520 شخصا من أكثر من 300.

وقال تقرير، السبت، إن الرقم المحدث جاء بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في أكثر من 80 قرية نائية في مقاطعة تارك بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غربي العاصمة طهران.

وقال إن 28 شخصًا أُدخلوا المستشفى، وخرج الباقون بجروح طفيفة، مضيفًا أن عدد القتلى ثبت عند 5 أشخاص.

وتواجه إيران زلزالًا يوميًا في المتوسط.

وفي عام 2003، هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

وفي عام 2017، ضرب زلزال قوته سبع درجات غرب إيران وقتل أكثر من 600 شخص، وجرح أكثر من تسعة آلاف.

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