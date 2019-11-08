الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية

الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية

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الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية

الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية
http://almnatiq.net/?p=796245
المناطق - المدينة المنورة

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية بالمدينة المنورة ،وذلك يوم الأربعاء 13-14 نوفمبر 2019م ، الموافق 16-17ربيع الاول 1441هـ ، بفندق الميريديان بالمدينة.
ويتضمن المؤتمر إلقاء عدد من المحاضرات و اقامة ورش عمل و يركز المؤتمر في هذا العام على ( النمط المعيشي وداء السكري من خلال” التثقيف والعلاج ” ) وسيقدم باللغة العربية ،ويحاضر في المؤتمر عددا من إستشاري الغدد الصماء والسكري ،والمثقفين وأخصائيين التغذية إضافة إلى مشاركة عدد من الإستشاريين من الإتحاد الدولي للسكري ، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا من 500- 700 شخصا بما في ذلك المرشدين والمرشدات في قطاع التعليم والممرضين والممرضات وأخصائيين من وزارة الصحة وأفراد المجتمع .
يذكر أن جمعية السكري السعودية الخيرية تركز أعمالها على التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري والتدريب بالدرجة الأولى للمدارس وقد تم تنفيذ برامج ومشاريع تدريبية بلغت ( 10.716 ) برنامجا وفعالية خلال العشر سنوات الماضية .

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