يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية بالمدينة المنورة ،وذلك يوم الأربعاء 13-14 نوفمبر 2019م ، الموافق 16-17ربيع الاول 1441هـ ، بفندق الميريديان بالمدينة.
ويتضمن المؤتمر إلقاء عدد من المحاضرات و اقامة ورش عمل و يركز المؤتمر في هذا العام على ( النمط المعيشي وداء السكري من خلال” التثقيف والعلاج ” ) وسيقدم باللغة العربية ،ويحاضر في المؤتمر عددا من إستشاري الغدد الصماء والسكري ،والمثقفين وأخصائيين التغذية إضافة إلى مشاركة عدد من الإستشاريين من الإتحاد الدولي للسكري ، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا من 500- 700 شخصا بما في ذلك المرشدين والمرشدات في قطاع التعليم والممرضين والممرضات وأخصائيين من وزارة الصحة وأفراد المجتمع .
يذكر أن جمعية السكري السعودية الخيرية تركز أعمالها على التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري والتدريب بالدرجة الأولى للمدارس وقد تم تنفيذ برامج ومشاريع تدريبية بلغت ( 10.716 ) برنامجا وفعالية خلال العشر سنوات الماضية .
الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية بالمدينة المنورة ،وذلك يوم الأربعاء 13-14 نوفمبر 2019م ، الموافق 16-17ربيع الاول 1441هـ ، بفندق الميريديان بالمدينة.
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