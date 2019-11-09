الأمير محمد بن فهد يُقيم مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر سموه في الخبر بالمنطقة الشرقية ظهر امس الاول الجمعة مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية، حضرها عدد من المشايخ والمسؤولين ورجال الأعمال ، وذلك جريًا لعادته عند كل زيارة الى المنطقة الشرقية ، وقد تبادل خلال اللقاء العديد من الأحاديث المجتمعية ، وعبر الجميع عن سعادته لهذا اللقاء الذي جمعهم مع الامير محمد بن فهد.

يذكر أن الأمير محمد بن فهد ، قد رعى الثلاثاء الماضي حفل تخريج الدفعة السادسة من طلبة جامعة الأمير محمد بن فهد والبالغ عددهم 465 طالب .

