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مدني الرياض يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلب الأجواء المناخية والأمطار

مدني الرياض يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلب الأجواء المناخية والأمطار

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أمطار على مدينة تبوك ومركز شقري

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مدني الرياض يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلب الأجواء المناخية والأمطار

مدني الرياض يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلب الأجواء المناخية والأمطار
http://almnatiq.net/?p=796266
المناطق - الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق منها منطقة الرياض حيث تبداء تأثيرها بالمنطقة غدا الاحد .
وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها : عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشيت الانزلاق مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقه الرياض المقدم محمد الحمادي .

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