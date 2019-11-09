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رواق ” بحور “بأدبي الشرقية يقيم أمسية شعرية بمشاركة العنزي والعمار وبن يوسف والزهراني

رواق ” بحور “بأدبي الشرقية يقيم أمسية شعرية بمشاركة العنزي والعمار وبن يوسف والزهراني

المنطقة الشرقية
مدني الرياض يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلب الأجواء المناخية والأمطار

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الأمير محمد بن فهد يُقيم مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية

الأمير محمد بن فهد يُقيم مأدبة غداء لأعيان المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

رواق ” بحور “بأدبي الشرقية يقيم أمسية شعرية بمشاركة العنزي والعمار وبن يوسف والزهراني

رواق ” بحور “بأدبي الشرقية يقيم أمسية شعرية بمشاركة العنزي والعمار وبن يوسف والزهراني
http://almnatiq.net/?p=796268
الدمام - عبدالله السعيدي

يقيم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، مساء الثلاثاء المقبل اللقاء الثالث لفعاليات “رواق بحور” الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الناقد والإعلامي محمد بودي إن هذا اللقاء يتضمن ” أمسية شعرية” يشارك فيها الشعراء عبدالله العنزي وحمد العمّار وعبداللطيف بن يوسف وعلي الزهراني ويديرها مشرف الرواق متعب الغامدي.

ووجه بودي الدعوة للجمهور للحضور والتفاعل مع هذه الأمسية التي تضم أسماء شعرية شابة تعد من أبرز الأسماء حالياً في مشهدنا الثقافي وذلك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مقر النادي في حي المزروعية في مدينة الدمام.

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