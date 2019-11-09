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إطلاق البرنامج التوعوي (السلامة في الحافلات المدرسية) بمدارس الجبيل الصناعية

إطلاق البرنامج التوعوي (السلامة في الحافلات المدرسية) بمدارس الجبيل الصناعية

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إطلاق البرنامج التوعوي (السلامة في الحافلات المدرسية) بمدارس الجبيل الصناعية

إطلاق البرنامج التوعوي (السلامة في الحافلات المدرسية) بمدارس الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=796290
الجبيل الصناعية - المناطق

اطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة وبالتعاون مع إدارة التعليم العام برنامج توعوي لطلاب المرحلة الابتدائية التأسيسية بعنوان (السلامة في الحافلات المدرسية ) .

هذا ويهدف البرنامج الى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بالطرق الصحيحة عند استخدام الحافلات المدرسية وطريقة الركوب والنزول السليمة والتي من شانها منع وقوع الحوادث .

من جانبه قال مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري أن هذا البرنامج هو امتداد للبرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة في جانب السلامة المرورية للطلاب حيث نفذت الإدارة قبل بداية العام الدراسي الحالي ورشة عمل ( القيادة الآمنة ) والتي استهدف فيها سائقي الحافلات المدرسية بالمدينة وأضاف برنامج ( السلامة في الحافلات المدرسية ) يتضمن تعريف طلاب المرحلة الابتدائية التأسيسية بمناطق الخطر المحيطة بالحافلة المدرسية وكذلك محاكاة لطريقة الركوب والنزول للحافلات واستعراض بعض الخطوات التي ينبغي أن يتبعها الطالب أثناء النزول والركوب والتي تضمن سلامته.

وأوضح المهندس الشهري أن هذا البرنامج سيستهدف جميع الطلاب في المرحلة الابتدائية التأسيسية ، حيث حرصوا على أن يكون محتوى البرنامج يلامس امكانيات الطلاب ومدى استيعابهم إضافة إلى اتباع الأساليب التربوية في توصيل المعلومات التي تتعلق بمبادئ وأسس السلامة المرورية حيث يحتوى البرنامج على العديد من العروض والصور والإرشادات وكذلك الافلام الكرتونية والتي تعمل على تبسيط وترسيخ المعلومة الصحيحة والسليمة لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب .

ويأتي هذه البرنامج في إطار الدور التوعوي للإدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل في السلامة المرورية للطلاب في مدينة الجبيل الصناعية والتي من شأنها المحافظة على الأرواح والممتلكات ونشر ثقافة القيادة الآمنة .

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