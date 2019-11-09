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مدني الباحة يحذر من بعض المخاطر التي قد تصاحب التغيرات المناخية المتوقع أن تمر بها المنطقة

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كلية الاتصالات والمعلومات تفتح باب القبول في برنامج الدبلوم الصباحي غداً

كلية الاتصالات والمعلومات تفتح باب القبول في برنامج الدبلوم الصباحي غداً
http://almnatiq.net/?p=796296
المناطق - واس

تبدأ غداً كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم ” الصباحي ” للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441هـ، ويستمر حتى 1441/03/23 هـ, في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 1441/03/20 حتى 1441/04/01هـ.
وأفادت الكلية أن القبول سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.
وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم في الفترة الصباحية، سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب “شبكات, وإدارة أنظمة شبكات, والبرمجيات, والاتصالات – برنامج اللغة – بكالوريوس شبكات.
ودعا الدكتور الخليفة الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار، فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني [email protected] أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 367 ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

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