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النهائي الآسيوي يتصدر الصحف العالمية

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النهائي الآسيوي يتصدر الصحف العالمية

النهائي الآسيوي يتصدر الصحف العالمية
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المناطق - متابعات

اهتمت صحف ومواقع العالم بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وضيفه وأوراوا ريد دياموند الياباني، على ملعب جامعة الملك سعود، اليوم السبت.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية باللقاء، مؤكدة بأن الهلال يسعى في هذا النهائي إلى فك لعنة سيطرة أندية شرق آسيا على البطولة بالسنوات الأخيرة، وسط خيبة أمل كبيرة لأندية الغرب دون تحقيق انتصارات حقيقية.
أما موقع “فوتبول آسيا” الناطق بالإسبانية، فكتب عن قوة فريق الهلال هجومياً وتسجيله أهدافاً غزيرة محلياً وقارياً، مع معاناته بعض الشيء على مستوى الشق الدفاعي،وأشار محللو الموقع إلى عودة محمد كنو من جديد إلى تشكيلة الهلال، ليعطي الفريق ثقل في منطقة الوسط أمام أوراوا.
في المقابل، أشارت صحيفة “مين تشي” اليابانية إلى أن أوراوا يريد إعادة الأمجاد من جديد، بعد فوزه على الهلال في نهائي نسخة 2017، بالإضافة إلى تحقيقه بطولة 2007، ونقلت الصحيفة تصريحات ماكينو مدافع الفريق التي أكد خلالها رغبة فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية في الرياض قبل لعب الإياب على ملعبه.
صحيفة “آس” الإسبانية وضعت توقيت اللقاء وكيفية مشاهدة النهائي في مختلف دول العالم، لتوضح بأن مباراة الذهاب ستحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في مختلف قارة آسيا، من الشرق إلى الغرب دون تمييز.
فيما ركز حساب “ماركادو” العالمي على “تويتر” بالإشارة إلى أهم مباريات السبت الكروي، بوضع لقاء الهلال وأوراوا على رأس أولوياته، جنباً لجنب مع قمة البايرن ودورتموند، ومباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو بالليجا الإسبانية.
كذلك أكدت صحيفة “زياري” الرومانية، أن مواطنها رازفان لوشيسكو على موعد مع كتابة التاريخ في آسيا، خصوصاً أن فريقه يضع بطولة دوري الأبطال كهدف رئيسي له منذ سنوات، وتحقيق اللقب تحت قيادته سيعطيه دفعة معنوية هائلة خلال باقي فترات الموسم، بينما سيعاني المدرب كثيراً في حال الخسارة.

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