مدني الباحة يحذر من بعض المخاطر التي قد تصاحب التغيرات المناخية المتوقع أن تمر بها المنطقة

المناطق - الباحة

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التغيرات المناخية المتوقع أن تمر بها المنطقة وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة من الهيئة العامة للارصاد والتي تشتد يومي الاحد والاثنين القادمين

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع من المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الارواح والممتلكات .. وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي ، .

واوضح الناطق الاعلامي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي ان الدفاع المدني بالباحة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كا فة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقةسائلين الله العزيز ان يجعلها امطار خير وبركه وان يعم بنفعها ارجاء البلاد