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مدني الرياض يحذر من تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة ابتداء من الغد

مدني الرياض يحذر من تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة ابتداء من الغد
http://almnatiq.net/?p=796321
المناطق - الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق منها منطقة الرياض حيث يبدأ تأثيرها بالمنطقة غدًا الأحد.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقه الرياض المقدم محمد الحمادي أن المديرية تهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات منها (عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد أن مديرية الدفاع المدني اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.

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