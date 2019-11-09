هيئة المدن تزور جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن بجازان

جازان - فضة عطيف

ضمن اهتمام وسعي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) بالصناعات وتبني فرص الاستثمار والثورة الصناعية استقبلت جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن برئاسة الاستاذة عائشة الشبيلي رئيسة الجمعية ومنسوباتها وفد من الهيئة السعودية (مدن ) يرأسه مدير ادارة التشغيل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) المهندس انور بن عمير ومدير فرع الجنوب بالهيئة الاستاذ علي الزهراني حيث تم في اللقاء مناقشة وبحث الاليات والسبل نحو تنمية صناعية واسثمار لقدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها وتوجيهها نحو صناعة وطنية برؤية مبتكرة تعزز استراتيجية مدن في تمكين الصناعة وجذب وتوطين الاستثمارات في المدن الصناعية وتم مناقشة واستعراض ماتم انجازه في ملف انشاء مصنع نسائي لصناعة الاثاث الجاري العمل على تنفيذه وانهاء المخططات التشغيلية والمعمارية لانشاءه والذي سيكون مساهما ومحققا لتنمية مستدامة ومتماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وخلال اللقاء رحبت الاستاذة عائشة الشبيلي بالزيارة المهمة معربة عن سعادتها وجميع منسوبي الجمعية بها مشيدة بما تقدمه (مدن) من تعاون وتواصل مستمر في كل ما يخدم الصناعة والتقنية لجميع مناطق المملكة وخصوصا بمنطقة جازان وحرصهم الشديد لتحفيز المشاريع الصناعية وتوفير خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات الضرورية لانشاء مشاريع قوية ومبتكرة والعمل والحرص على تنفيذ مشاريع نوعية تصب في خدمة ابناء وبنات المنطقة واستثمار ما يتمتعون به من مواكبة لكل جديد في مجالات التطوير الذاتي والعملي والسعي نحو الانجاز سواء على المستوى المحلي اوالعالمي .

وبنهاية الزيارة اجرى الوفد جولة في داخل الجمعية والاطلاع على اقسام واليات عملها والحرف التي يتم التدريب عليها واستعراض اهم الانجازات التي تم تنفيذها وما تتطلع اليه الجمعية مستقبلا من التطوير في جميع المجالات .