القسم النسائي ببلدية صامطة يواصل اللقاءات التعريفية بمبادرة معالجة التشوه البصري

جازان - فضة عطيف

يواصل القسم النسائي ببلدية محافظة صامطة، تنفيذ اللقاءات التعريفية بمبادرة حصر و معالجة التشوه البصري، والتي تهدف للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة والتوعية بماهية التشوه البصري ومعالجة مظاهره بعد انتهاء عملية الحصر.

ونفذت رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة سها دغريري، أمس الأول، اللقاء التعريفي الثالث بمقر الثانوية الثالثة للبنات بمحافظة صامطة، بحضور المشرفة التربوية بمكتب تعليم المحافظة أ.نوال عريبي ، والمنسقة الاعلامية بالمكتب أ.خديجة خواجي، حيث قدمت خلال اللقاء عرضاً موسعاً تضمن التعريف بالمبادرة وأهدافها واستعراض أمثلة حية لأبرز مظاهر التشوه البصري التي تستدعي المعالجة، وآلية التواصل التي من خلالها يتم ارسال صور المظاهر ومواقعها لتتم المعالجة، كما أُعلن عن جوائز تحفيزية للمشاركات والمشاركين في رصد المظاهر من خلال دخول جميع الأسماء في السحب على جوال، وذلك في المعرض الختامي للمبادرة والذي سيتضمن استعراض كافة صور المظاهر المعالجة قبل وبعد والمعالجة.

واختتم اللقاء بتكريم البلدية لمساعدة الشؤون التعليمية بنات بمكتب تعليم صامطة أ.أريج كرشمي ، وقائدة المدرسة المستضيفة للمبادرة أ.فاطمة أبوذياب نظير جهودهم الرائدة والفاعلة في دعم المبادرة إنطلاقاً من حسهم المسؤول تجاه الوطن ومقدراته.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة سها دغريري، أن مبادرة حصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري ومنذ اللحظات الأولى لانطلاقها لاقت قبول كبير من جميع شرائح المجتمع ومؤسساته التعليمية، وقوبلت بالتفاعل من خلال وسائل التواصل المتاحة، هذا عدا الدعوات التي تقدمت بها جهات حكومية لتقديم اللقاءات التوعوية فيها بهدف نشر الوعي بشكل أوسع بين العاملين فيها، مما أكد على أهمية مابادرت به البلدية من تفعيل الشراكة المجتمعية وإشراك المجتمع بكافة شرائحه في العملية التنموية والخدمية التي يضطلع بها القطاع البلدي ويسعى له بمثل هذه المبادرات بما يؤدي لتبني كافة الملاحظات والمقترحات والأفكار التي تخرج بها المبادرة وتصب في جودة وتوجيه العمل الخدمي في المحافظة.

وقدمت الدغريري شكرها لفريق المبادرة من موظفات القسم النسائي والمتطوعات اللاتي بذلن الجهد الكبير لخروجها على الوجه المطلوب والذي يرقى لأهمية تقديمها بما يحقق النتائج المرجوة منها. مثنية بالشكر للجهات المتعاونة وفي مقدمتهم جامعة جازان ممثلة في الكلية الجامعية للبنات بصامطة، ومكتب تعليم صامطة ممثل في الشؤون التعليمية للبنات ومدارس المرحلة الثانوية، وكافة الجهات الراعية.

الجدير بالذكر انطلاق أعمال المعالجة بدءاً من اليوم لكافة المظاهر التي تم ارسالها عبر وسائل التواصل المعدة لاستقبال المظاهر والمواقع، وتستمر لمدة شهر بتعاون كافة الأقسام والادارات المعنية بالبلدية ممثلة في الشؤون الفنية وإدارة الخدمات والأقسام التي تتبع لها.