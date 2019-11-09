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” العيسى “يرعى ملتقى رؤساء أقسام التريبة البدنية بالأحساء

” العيسى “يرعى ملتقى رؤساء أقسام التريبة البدنية بالأحساء

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القسم النسائي ببلدية صامطة يواصل اللقاءات التعريفية بمبادرة معالجة التشوه البصري

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” العيسى “يرعى ملتقى رؤساء أقسام التريبة البدنية بالأحساء

” العيسى “يرعى ملتقى رؤساء أقسام التريبة البدنية بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=796331
المناطق - الأحساء

يرعى سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أ. حمد بن محمد العيسى يوم الاثنين القادم ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية ” مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية ” والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «بنين» قسم التربية البدنية، خلال الفترة ١٤ – ١٥-١٦ من ربيع أول لعام ١٤٤١ھ  بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة ” ٥٠ إدارة ” وعدد من مشرفي ومعلمي التربية البدنية  .

وتحدث المدير العام العيسى ” مرحباً بالإدارات التعليمية المشاركة، وقال إن الإدارة ستعمل جاهدة لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من اللقاء.

وبين مدير إدارة الإشراف التربوي خالد العتيبي أن الملتقى الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الاثنين القادم سيناقش مجموعة من الموضوعات المعنية بمهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية .

من جانبه، أوضح رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي أ. فهد بن ابراهيم الملحم أن جميع اللجان باشرت عملها ضمن خطة عمل منظمة وهادفة لضمان تحقيق الهدف من الملتقى الذي يتناول أيضاً عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها: مستقبل التربية البدنية ، التكامل في الرياضة المدرسية ، تجويد مخرجات وحدة الصحة واللياقة البدنية ، معايير التميز في التربية البدنية .

وقال الملحم ان المشرف التربوي له دور في تحسين كفايات معلمي التربية البدنية ، وتقويم الأداء التدريسي لمعلم التربية البدنية ، وتوظيف القيم الاولمبية في دروس التربية البدنية ، باستخدام استراتيجية التعلم بالمشاريع ، وتفعيل الالعاب الاولمبية ، وتطبيقات متنوعة في دروس التربية البدنية ، وتطبيقاته في قياسات وتقويم عناصر اللياقة البدنية ، وتطبيقات في دروس التربية البدنية للصفوف الاولية ، ودروس في الألعاب الجماعية ، وفي ختام الملتقى سوف تكون التوصيات.

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