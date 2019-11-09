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السباق يحتدم بين الراجحي وابن سعيدان في انطلاق المرحلة الأخيرة لسباق رالي العُلا نيوم

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السباق يحتدم بين الراجحي وابن سعيدان في انطلاق المرحلة الأخيرة لسباق رالي العُلا نيوم

السباق يحتدم بين الراجحي وابن سعيدان في انطلاق المرحلة الأخيرة لسباق رالي العُلا نيوم
http://almnatiq.net/?p=796334
المناطق - تبوك
احتدم سباق رالي العُلا نيوم في مرحلته الأخيرة اليوم بين المتسابقين لاسيما بين يزيد بن محمد الراجحي وياسر بن حمد السعيدان اللذان يتنافسان على تقليص الفارق بينهما إلى أقل من دقيقة ونصف في سباق السرعة والتنافس الذي انطلق من مركز المويلح وصولاً إلى تريم بمسافة ١٧٥ كيلو مترا ضمن الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.
وأكد السعيدان أن المرحلة الأخيرة تعد الأهم من عمر السباق الذي يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة من مسيرة الرالي.
وقال “إن تنوع المناطق التي مر بها هي الأولى من نوعها حيث لم يسبق له أن تعرف على تضاريس منطقتي العُلا ونيوم مما اضفى على السباق طابعاً حماسي آخر  مشيراً إلى أنه قد يضطر في هذه المرحلة للمجازفة من أجل الحصول على لقب السباق رغم ضراوة المنافسة من زميله الراجحي الذي تقلص الفارق بينهما .
وأشاد السعيدان بالتفاعل الكبير من قبل الأهالي وتشجيعه وزملائه على مواصلة التنافس في أجواء مليئة بالمحبة والروح العالية.

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