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المجلس الدستوري الجزائري يعلن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة

المجلس الدستوري الجزائري يعلن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة
http://almnatiq.net/?p=796342
المناطق - واس

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل .
وقال رئيس المجلس، كمال فنيش، في بيان بثه التلفزيون الجزائري الحكومي : إنه بناء على دراسة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن المجلس وبعد دراسة ملفات المرشحين الـ 23، والطعون التي أودعها تسعة مرشحين رفضت السلطة ملفات ترشيحاتهم، قرّر المجلس الدستوري ترسيم القائمة النهائية باسماء المرشحين الذين قبلت ملفات ترشيحهم للانتخابات .
وأضاف أن الامر يتعلق بخمسة مرشحين وهم كل من عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعزالدين ميهوبي .
وبحسب قانون الانتخابات، سيتم نشر أسماء المرشحين للرئاسة في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية التي ستدوم ثلاثة أسابيع، بداية من 17 نوفمبر الجاري .

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