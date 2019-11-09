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الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي وتنظيم استخدام الترددات لأنظمة النقل والسلامة

الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي وتنظيم استخدام الترددات لأنظمة النقل والسلامة

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الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي وتنظيم استخدام الترددات لأنظمة النقل والسلامة

الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي وتنظيم استخدام الترددات لأنظمة النقل والسلامة
http://almnatiq.net/?p=796345

كشف رئيس وفد المملكة المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، عن الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق الترددي (50-54) ميجاهرتز بما يتفق مع موقف المملكة الداعم لتعزيز هذه الاستخدامات. وذلك في إطار مشاركة المملكة في المؤتمر الممتد حتى 22 نوفمبر الجاري.
وأشار مدير إدارة الترددات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد المملكة المشارك حالياً في المؤتمر نائب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني، إلى عدد من القرارات التي ستتخذ خلال هذه الدورة من المؤتمر من بينها ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية، وبمراجعة الإجراءات التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر ودعم إدخال أنظمة اتصالات أقمار صناعية إضافية في النظام.
وأفاد أن المؤتمر يناقش تحديثات في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمراجعة الإجراءات التنظيمية
والتشغيلية وتوفير توزيعات للطيف الترددي تسهم في تفعيل هذا النظام لأغراض البحث والإنقاذ.
واختتم المهندس القحطاني تصريحه بالتأكيد على استمرار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات لجان المؤتمر من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة لاستخدام الطيف الترددي في المملكة على الوجه الأمثل، وبما يحقق المصلحة العامة وتماشى مع توجهات المملكة الطموحة في استخدام الموارد الحرجة بالشكل الأمثل.
يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، يعد المظلة لتنظيم استخدام الطيف الترددي عالميًا، ويناقش فيه تعديل وتحديث لوائح الراديو الدولية التي توزع استخدام النطاقات الترددية على الخدمات والتقنيات اللاسلكية المختلفة، ولنتائج أعمال المؤتمر أهمية قصوى وتأثير مباشر على مستخدمي الأنظمة اللاسلكية حول العالم في مختلف القطاعات في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والسلامة والنقل والإعلام والأرصاد والفضاء والطاقة والصناعة. وتشارك المملكة في هذه الدورة بوفد وطني تترأسه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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