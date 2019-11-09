أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية

الدمام - فهد المريخي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، تقيم غرفة الشرقية يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2019م، بحضور رجال الأعمال في المنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وسفراء وممثلي سفارات وأكاديميين بارزين، بهدف تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين جميع قطاعات الأعمال، ومسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية، ومسؤولي القطاعات الأهلية في المنطقة.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصلة لهذه المناسبة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم الحراك الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز التواصل بين الغرفة ومختلف القطاعات، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، معرباً باسمه وباسم مجلس إدارة الغرفة واللجان ورجال الأعمال منتسبي الغرفة عن خالص الشكر والتقدير على الرعاية الكريمة من لدن سموه، وحرصه الدائم على رعاية مناسبات الغرفة التي تضيف لقطاع الأعمال وتسهم في تعزيز مشاركته في مختلف المناسبات.