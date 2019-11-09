احدث الأخبار

أمطار على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء
المنطقة الشرقية
 النصر يتجاوز عفيف بخماسية
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي وتنظيم استخدام الترددات لأنظمة النقل والسلامة
أبرز المواد
 المجلس الدستوري الجزائري يعلن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة
أبرز المواد
 السباق يحتدم بين الراجحي وابن سعيدان في انطلاق المرحلة الأخيرة لسباق رالي العُلا نيوم
أبرز المواد
 ” العيسى “يرعى ملتقى رؤساء أقسام التريبة البدنية بالأحساء
المنطقة الشرقية
 القسم النسائي ببلدية صامطة يواصل اللقاءات التعريفية بمبادرة معالجة التشوه البصري
منطقة جازان
 هيئة المدن تزور جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن بجازان
منطقة جازان
 مدني الرياض يحذر من تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة ابتداء من الغد
أبرز المواد
 تواصل الاحتجاجات وكر وفر على جسور بغداد
أبرز المواد
أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك

منطقة تبوك
أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء

أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء

المنطقة الشرقية
النصر يتجاوز عفيف بخماسية

النصر يتجاوز عفيف بخماسية

أبرز المواد
أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية

أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية

المنطقة الشرقية

أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية

أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=796348
الدمام - فهد المريخي
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، تقيم غرفة الشرقية يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2019م، بحضور رجال الأعمال في المنطقة،  وعدد من المسؤولين الحكوميين، وسفراء وممثلي سفارات وأكاديميين بارزين، بهدف تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين جميع قطاعات الأعمال، ومسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية، ومسؤولي القطاعات الأهلية في المنطقة.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصلة لهذه المناسبة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم الحراك الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز التواصل بين الغرفة ومختلف القطاعات، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، معرباً باسمه وباسم مجلس إدارة الغرفة واللجان ورجال الأعمال منتسبي الغرفة عن خالص الشكر والتقدير على الرعاية الكريمة من لدن سموه، وحرصه الدائم على رعاية مناسبات الغرفة التي تضيف لقطاع الأعمال وتسهم في تعزيز مشاركته في مختلف المناسبات.

روابط ذات صلة

أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء

أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء
” العيسى “يرعى ملتقى رؤساء أقسام التريبة البدنية بالأحساء

” العيسى “يرعى ملتقى رؤساء أقسام التريبة البدنية بالأحساء
إطلاق البرنامج التوعوي (السلامة في الحافلات المدرسية) بمدارس الجبيل الصناعية

إطلاق البرنامج التوعوي (السلامة في الحافلات المدرسية) بمدارس الجبيل الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*