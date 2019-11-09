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النصر يتجاوز عفيف بخماسية

النصر يتجاوز عفيف بخماسية
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المناطق - متابعات

صعد فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تخطى عقبة عفيف بخمسة أهداف في مقابل هدف واحد السبت، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة.
وافتتح النيجيري أحمد موسى العائد من الإصابة التسجيل للنصر عبر تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23، ثم أضاف عوض خميس الهدف الثاني من كرة ساقطة خادعت حارس مرمى عفيف عبدالهادي في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني لم تتبدل الأحوال كثيراً، على رغم بعض التبديلات التي أجراها البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، وواصل الأصفر سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن على إثر ذلك حمد المنصور من مضاعفة النتيجة بهدف ثالث من قذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 51.
وكرر أحمد موسى ما فعله في الشوط الأول، بهدفٍ آخر من كرة من خارج منطقة الـ18، مسجلاً رابع أهداف فريقه في الدقيقة 55، قبل أن يختتم جوليانو أهداف الضيوف بهدفٍ خامس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، ثم سجل أصحاب الأرض الهدف الأول لهم عبر رأسية حمزة بن عبده في الدقيقة 77.

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