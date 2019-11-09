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رسامات حفرالباطن يبدعن بلوحات فنية في المعرض الفني بمجمع “هلا مول “

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رسامات حفرالباطن يبدعن بلوحات فنية في المعرض الفني بمجمع “هلا مول “

رسامات حفرالباطن يبدعن بلوحات فنية في المعرض الفني بمجمع “هلا مول “
http://almnatiq.net/?p=796368
حفرالباطن - فهد المريخي

قامت مجموعة من الرسامات في حفرالباطن بعرض أعمالهن الإبداعية ولوحاتهن المميزة في معرض فني بمجمع هلا مول التجاري ، الأمر الذي نال استحسان الكثير من الزوار من داخل وخارج المحافظة ، حيث شهد المعرض الفني تفاعلاً كبيراً من الزوار مع الأعمال الفنية التي تم عرضها والتي شهدت تنوعاً كبيراً .

وأكدت الأستاذة منيرة العنزي مشرفة هذه الكوكبة من الرسامات في جادة الفن على مدى حرصها على ترسيخ ثقافة الفن التشكيلي بحفرالباطن والارتقاء بذائقة الفن بالمنطقة من خلال تلك المشاركات سواء في المهرجانات أو الفعاليات التي تحظى بزوار وأعداد كبيرة من الناس ، والهدف الأول والسامي هو تقديم رسائل للمجتمع تصب في خدمة الإنسان والوطن بصورة جميلة ولوحات معبرة رسمت بشكل حضاري .

وتحدث مشعل المطيري أحد زوار المعرض قائلاً : تفاجئت بروعة الإبداع من قبل بناتنا في حفرالباطن والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها الفنانات المشاركات في المعرض واللوحات الفنية التي تخطف الأنظار.

وتحدث عبدالله عسم العبيوي بأن المعرض يجمع الكثير من الفنون البصرية ويفسح المجال للرسامين والرسامات لنشر إبداعاتهم والتعبير عن أنفسهم، وعرض أعمالهم في أجواء ملهمة بحضور متذوقي الفن حتى غير المهتمين بالأعمال الإبداعية فهو يلفت أنظارهم كما ينشر الإبداع بين كافة أفراد المجتمع.

 

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