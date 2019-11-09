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الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية

الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية

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أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك

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الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية

الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=796380
جازان _ فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول  .

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

 

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