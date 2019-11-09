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“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

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“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=796397
المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها لهذا اليوم, اشتمل على استمرار سحب رعدية ممطرة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثالثة صباحا ليوم الأحد على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا والعيص ووادي الفرع والمهد وخيبر والحناكية.

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