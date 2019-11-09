محافظ الجبيل يشهد توقيع شراكة بين شركة تمرس وجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة

المناطق _ الجبيل

وقع مدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل خالد الجبر، ورئيس شركة تمرس للمقاولات فارس الشمري عقد شراكة ذات مسؤولية مجتمعية لدعم الموارد البشرية بالجمعية، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر.

وأكد محافظ الجبيل على إهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بخدمة كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث استطاع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنيصل للعديد من دول العالم، واليوم نشهد مجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز للسنة المشرفة.

وأشاد بعناية سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه لجميع النشاطات الخيرية بشكل عام وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بشكل خاص، ونوّه العسكر إلى أهمية دور القطاع الخاص في المسؤلية المجتمعية الذي يحتم عليها المساهمة في دعم الجمعيات الخيرية والمتخصصة وفقا لرؤية 2030 التي تهدف للوصول إلى 1000 جمعية متخصصة, ونحن نسعى في محافظة الجبيل لمزيد من الجمعيات الخيرية والمتخصصة لخدمة المجتمع.

من جانبه أكد مدير تحفيظ القرآن بالجبيل خالد الجبر أن المشاركة المجتمعية تشكل التكامل لخدمة المجتمع وتسهم في إنجاح الكثير من البرامج، بما يحقق الأمن الفكري وتهذيب السلوك لأبنائنا وبناتنا وحمايتهم من الفتن.

وبين الجبر على أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية بلغ أكثر من 20 الف مستفيد ومستفيدة, كما بلغ عدد الطلاب والطلبات 9000 طالب وطالبة في حلقات المساجد والفصول النسائية, وبلغ عدد الحفاظ لعام 1440هـ (89) حافظا وحافظة, ليصبح مجموع الحفاظ(495) حافظا وحافظة.