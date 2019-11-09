احدث الأخبار

محافظ الجبيل يشهد توقيع شراكة بين شركة تمرس وجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : تقبض على المتورطين بالاعتداء على مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني
أبرز المواد
 البحرين: القبض على عناصر ارتبطت بإرهابيين بالخارج اعتزمت تنفيذ مخطط في الداخل
أبرز المواد
 بدعم من معالي مدير الأمن العام: فريق الأمن العام للراليات يحقق المركزين الأول في فئة TL1 وفئة T3 برالي العلا نيوم
الرياضة
 الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية
أجواء المناطق
 صحة حفر الباطن تحصن 5475 مستفيد ضد الإنفلونزا الموسمية خلال أسبوعها الثالث
المنطقة الشرقية
 رسامات حفرالباطن يبدعن بلوحات فنية في المعرض الفني بمجمع “هلا مول “
المنطقة الشرقية
 أمطار على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء
المنطقة الشرقية
 النصر يتجاوز عفيف بخماسية
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
محافظ الجبيل يشهد توقيع شراكة بين شركة تمرس وجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة

محافظ الجبيل يشهد توقيع شراكة بين شركة تمرس وجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة

المنطقة الشرقية
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
شرطة الرياض : تقبض على المتورطين بالاعتداء على مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني

شرطة الرياض : تقبض على المتورطين بالاعتداء على مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني

أبرز المواد
البحرين: القبض على عناصر ارتبطت بإرهابيين بالخارج اعتزمت تنفيذ مخطط في الداخل

البحرين: القبض على عناصر ارتبطت بإرهابيين بالخارج اعتزمت تنفيذ مخطط في الداخل

أبرز المواد

محافظ الجبيل يشهد توقيع شراكة بين شركة تمرس وجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة

محافظ الجبيل يشهد توقيع شراكة بين شركة تمرس وجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=796400
المناطق _ الجبيل
وقع مدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل خالد الجبر، ورئيس شركة تمرس للمقاولات فارس الشمري عقد شراكة ذات مسؤولية مجتمعية لدعم الموارد البشرية بالجمعية، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر.
وأكد محافظ الجبيل على إهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بخدمة كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث استطاع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنيصل للعديد من دول العالم، واليوم نشهد مجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز للسنة المشرفة.
وأشاد بعناية سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه لجميع النشاطات الخيرية بشكل عام وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بشكل خاص، ونوّه العسكر إلى أهمية دور القطاع الخاص في المسؤلية المجتمعية الذي يحتم عليها المساهمة في دعم الجمعيات الخيرية والمتخصصة وفقا لرؤية 2030 التي تهدف للوصول إلى 1000 جمعية متخصصة, ونحن نسعى في محافظة الجبيل لمزيد من الجمعيات الخيرية والمتخصصة لخدمة المجتمع.
من جانبه أكد مدير تحفيظ القرآن بالجبيل خالد الجبر أن المشاركة المجتمعية تشكل التكامل لخدمة المجتمع وتسهم في إنجاح الكثير من البرامج، بما يحقق الأمن الفكري وتهذيب السلوك لأبنائنا وبناتنا وحمايتهم من الفتن.
وبين الجبر على أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية بلغ أكثر من 20 الف مستفيد ومستفيدة, كما بلغ عدد الطلاب والطلبات 9000 طالب وطالبة في حلقات المساجد والفصول النسائية, وبلغ عدد الحفاظ لعام 1440هـ (89) حافظا وحافظة, ليصبح مجموع الحفاظ(495) حافظا وحافظة.

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تحصن 5475 مستفيد ضد الإنفلونزا الموسمية خلال أسبوعها الثالث

صحة حفر الباطن تحصن 5475 مستفيد ضد الإنفلونزا الموسمية خلال أسبوعها الثالث
رسامات حفرالباطن يبدعن بلوحات فنية في المعرض الفني بمجمع “هلا مول “

رسامات حفرالباطن يبدعن بلوحات فنية في المعرض الفني بمجمع “هلا مول “
أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء

أمانة الأحساء : الانتهاء من دراسات تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك خالد بالأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*