بالفيديو: الهلال يفوز على “أوراوا الياباني” بهدف وحيد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

المناطق _ الرياض

تمكن نادي الهلال من الفوز على فريق أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود.

سيطر لاعبي الهلال على مجريات شوطي المباراة، في ظل حذر ودفاع حديدي من قبل الفريق الضيف أوراوا الياباني، وأضاع لاعبي الهلال العديد من الفرص في الشوط الأول، حتى فك اللاعب كاريلو الشفرة اليابانية، وتمكن من إحراز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره أوراوا الياباني في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

وأحرز الهلال هدف ثاني في هجمه مرتدة من مهاجمي الفريق واحرز سالم الدوسري الهدف، لكن لم يحتسب حكم المباراة الهدف بداعي التسلل، في كرة يشوب حولها الشكوك

وسيتقابل الهلال مع أوراوا الياباني في مباراة العودة في اليابان يوم 24 – 11 – 2019 م.

https://twitter.com/beINSPORTS/status/1193225371937673217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1193225371937673217&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2F393603.html