مشجع مسن يرقص على أنغام الموسيقى في مدرجات مباراة الهلال ضد أوراوا

المناطق _ الرياض

لفت مشجع هلالي مسن الأنظار في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود ، قبيل انطلاق مباراة الهلال وأوراوا، بسبب تفاعله مع أغاني ”الدي جي“ والرقص عليها.

وكان شاب في المدرجات يرقص على الأغاني فصعد المشجع الهلالي المسن ليقف بجواره ويرقص هو الآخر، ويخطف آهات الجماهير الهلالية التي حيّته بشدة.

وظهر مجموعة من المنسقين الموسيقيين ”دي جي“، بملعب محيط الرعب، حيث قاموا بتشغيل أغان شعبية مصرية، وسط تفاعل كبير من جماهير الهلال الحاضرة في الملعب.

وقامت بعض جماهير الهلال، بتقليد رقصات وعروض متنوعة عبر المدرجات، في تفاعل ملحوظ مع الأجواء السائدة قبل مباراة القمة.

https://twitter.com/_ksa_football_/status/1193192733738983425?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1193192733738983425&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2F393570.html