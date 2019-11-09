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21 أسرة منتجة تشارك في مهرجان السمح الأول بالجوف

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21 أسرة منتجة تشارك في مهرجان السمح الأول بالجوف

21 أسرة منتجة تشارك في مهرجان السمح الأول بالجوف
http://almnatiq.net/?p=796416
الجوف _ محمد الحسن

تشارك 21 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان السمح الموسمي الأول في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل من خلال عددٍ من الأنشطة والمنتجات المنزلية المتنوعة، بالإضافة إلى المشغولات الحرفية اليدوية والتراثية.
وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في فعاليات المهرجان بعد قيام الجهات المنظمة في بلدية محافظة دومة الجندل بإعداد وتجهيز مقرات وأركان خاصة للأسر المنتجة، وتنوع عرض الأسر لأنشطتها المختلفة التي تضمنت الأعمال اليدوية والحرفية والصناعات اليدوية والمنزلية.
وبيّنت اللجنة المنظمة للمهرجان بأن تجهيز المقرات الخاصة يأتي امتدادًا لما تقدمة بلدية محافظة دومة الجندل من دعم للأسر المنتجة بهدف رعايتها و دعمها وتهيئة الأجواء المناسبة لها، وخلق روح التنافس بين تلك الأسر من خلال الإبداع والتميز في العرض وجودة المنتج .

وتأتي مشاركة الأسر في إبراز حضارة منطقة الجوف وتراثها و التعرف على كل ما يخص الجانب النسائي وعمل المرأة في المنطقة لتبرهن على قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر من خلال عملها ، و وضع بصمتها الخاصة.
وتشارك هذه الأسر بإنتاج وعرض وإعداد الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة ،ومنتجات التجميل والعطور والبخور والسدو والسمح والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة.

وأعرب عددٌ من المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في مهرجان السمح لإعطائهن الفرصة لإبراز مهارتهن في العرض والتسويق ، وكيفية التعامل مع العملاء ، كما ساعد المهرجان المشاركات في زيادة الدخل و فتح نافذة تسويقية لمنتجاتهن بشكل منظم ، مقدمات شكرهن لبلدية محافظة دومة الجندل على تنظيم الأركان و إتاحة الفرصة لهن للمشاركة في المهرجان.

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