جموع غفيرة تشيع جثمان مشهور سناب “أبو محمد الراشد” بالقصيم

المناطق _ بريدة

شيعت جموع غفيرة أمس السبت جثمان “أبو محمد الراشد” أحد مشاهير سناب شات، والذي كان يُطلق عليه لقب “الجنتل”.

وأظهرت مقاطع متداولة الأعداد الكبيرة من المشيعين الذين حضروا لدفنه .

وكان الجنتل يسكن في القصيم، ومن أحب الألقاب إليه “كينج الكيك” و”كينج سناب”، وعرفت المقاطع التي ينشرها بالحس الفكاهي.

جدير بالذكر أن الراحل توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية، ونقل لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة هناك.