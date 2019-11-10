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سناب “الداخلية” ينشر فيديو أثناء القبض على سارقي مندوب “مرسول” بالرياض

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سناب “الداخلية” ينشر فيديو أثناء القبض على سارقي مندوب “مرسول” بالرياض

سناب “الداخلية” ينشر فيديو أثناء القبض على سارقي مندوب “مرسول” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=796428
المناطق _ الرياض

وثق حساب سناب الداخلية ، لحظة القبض على أربعة لصوص قاموا بالاعتداء وسرقة هاتف جديد من مندوب توصيل بشركة “مرسول” ، وتعمدوا صدم مركبته .

وأظهر الفيديو ، اللصوص الأربعة ، وقد تم تقييد كل اثنين منهما مع بعضهما البعض بالكلبشات .

وكانت شرطة الرياض قد أصدرت بياناً كشفت خلاله تفاصيل فيديو تعرض مندوب توصيل للاعتداء من 4 أشخاص ، وسرقة جهاز جوال جديد منه وإحداث تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب من الموقع.

وكشف شرطة الرياض هوية الجناة بعد القبض عليهم وهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

 

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