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تنمية أبو عريش تودع 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج “سواعد”

تنمية أبو عريش تودع 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج “سواعد”

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تنمية أبو عريش تودع 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج “سواعد”

تنمية أبو عريش تودع 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج “سواعد”
http://almnatiq.net/?p=796441
المناطق _ أبو عريش

أودعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش اليوم ، المبالغ المخصصة للمرحلة الخامسة من برنامج “سواعد” لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، في حسابات المستفيدين والبالغ عددهم 30 مستفيدًا ومستفيدة.
وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن برنامج “سواعد” يهدف لمساعدة الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعيات الخيرية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والأقل دخلا وأسر السجناء والمتعافين من تعاطي المخدرات لإيجاد مصادر دخل ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتساعدهم على دخول سوق العمل.
وأضاف أن المرحلة الخامسة من البرنامج جاءت استكمالا للمراحل الأربع السابقة التي نفذتها اللجنة في وقت سابق ، وشهدت دعم نحو 148 مستفيدًا ومستفيدة بمبلغ تجاوز 2,100,000 ريال ، ضمن برنامج سواعد الممول من بنك التنمية الاجتماعية.
وأعرب عن تقديره للبنك ودوره الريادي في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع ، وتعاونه السريع والمثمر مع لجنة التنمية في أبوعريش مما أسهم في خدمة كثير من الأسر المستفيدة، مبيناً أن المشاريع شملت أنشطة متنوعة في من أصحاب المشاريع متناهية الصغر والمقاصف المدرسية ومشاريع الأسر المنتجة وغيرها من الأنشطة.

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