الهيئة العامة للترفيه تعلن إحصائيات موسم الرياض وتصفه بالأقوى

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إحصائيات حديثة بشأن موسم الرياض تمثلت في نسبة إشغال وحجوزات الفنادق وعدد السياح والزوار بالإضافة إلى العمليات المالية في المدينة الرياض وفقاً لما رصدته الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى”..

حيث بلغ عدد السياح 100 ألف سائح و خمسة ملايين وستمائة وألف زائر حتى مساء الخميس الماضي الأمر الذي انعكس على إغلاق مقار عدد من الفعاليات بعد وصولها إلى الحد الأقصى وتجاوز ذلك قدرتها الاستيعابية.

وأظهر إحصاء رسـمي للشـبكة السعودية لـلمدفـوعـات ” مـدى” انـتعاشـاً للعمليات المالية فـي مدينة الرياض بـأكـثر مـن ٣٣٣ ألـف عملية عـبر ٢٠١ الف بـطاقـة بنكية خـلال مـوسـم الرياض فـي أكتوبر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ مليون ريال نفذ ٥٪ من عملياتها زوار من خارج المملكة.

وأكد معالـي رئيس مجـلس إدارة الهيئة الـعامـة للترفيه المسـتشار الأسـتاذ تـركـي بـن عـبدالـمحسن آل الشيخ أن الـموسـم يعد الأقـوى و یـقوم عـلى تـنفیذه ٢٨٠ شـركـة سعودية بـقوة 24 الف وظيفة موسمية إضافة لأكـثر مـن 22 الف وظيفة جزئية بمقابل مادي.