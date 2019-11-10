احدث الأخبار

إغلاق معرض عمارة الحرمين بعد ضبط وافد تركي يحاول سرقته
أبرز المواد
 انفجار خزان غاز مركزي بأحد المنازل في الدمام
أبرز المواد
 حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تكشف عن إجراء يستلزم الولي الشرعي
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه تعلن إحصائيات موسم الرياض وتصفه بالأقوى
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 تنمية أبو عريش تودع 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج “سواعد”
أبرز المواد
 سيّاح أجانب يبدون إعجابهم في طريقة استخراج السمح البري
أبرز المواد
 صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 400 مليون دولار في تطبيق “مطابخ الأشباح”
أبرز المواد
 سناب “الداخلية” ينشر فيديو أثناء القبض على سارقي مندوب “مرسول” بالرياض
أبرز المواد
 جموع غفيرة تشيع جثمان مشهور سناب “أبو محمد الراشد” بالقصيم
أبرز المواد
 21 أسرة منتجة تشارك في مهرجان السمح الأول بالجوف
منطقة الجوف
إغلاق معرض عمارة الحرمين بعد ضبط وافد تركي يحاول سرقته

إغلاق معرض عمارة الحرمين بعد ضبط وافد تركي يحاول سرقته

أبرز المواد
انفجار خزان غاز مركزي بأحد المنازل في الدمام

انفجار خزان غاز مركزي بأحد المنازل في الدمام

أبرز المواد
حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين

حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين

أبرز المواد
“الأحوال المدنية” تكشف عن إجراء يستلزم الولي الشرعي

“الأحوال المدنية” تكشف عن إجراء يستلزم الولي الشرعي

أبرز المواد

الهيئة العامة للترفيه تعلن إحصائيات موسم الرياض وتصفه بالأقوى

الهيئة العامة للترفيه تعلن إحصائيات موسم الرياض وتصفه بالأقوى
http://almnatiq.net/?p=796447
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إحصائيات حديثة بشأن موسم الرياض تمثلت في نسبة إشغال وحجوزات الفنادق وعدد السياح والزوار بالإضافة إلى العمليات المالية في المدينة الرياض وفقاً لما رصدته الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى”..
حيث بلغ عدد السياح 100 ألف سائح و خمسة ملايين وستمائة وألف زائر حتى مساء الخميس الماضي الأمر الذي انعكس على إغلاق مقار عدد من الفعاليات بعد وصولها إلى الحد الأقصى وتجاوز ذلك قدرتها الاستيعابية.
وأظهر إحصاء رسـمي للشـبكة السعودية لـلمدفـوعـات ” مـدى” انـتعاشـاً للعمليات المالية فـي مدينة الرياض بـأكـثر مـن ٣٣٣ ألـف عملية عـبر ٢٠١ الف بـطاقـة بنكية خـلال مـوسـم الرياض فـي أكتوبر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ مليون ريال نفذ ٥٪ من عملياتها زوار من خارج المملكة.
وأكد معالـي رئيس مجـلس إدارة الهيئة الـعامـة للترفيه المسـتشار الأسـتاذ تـركـي بـن عـبدالـمحسن آل الشيخ أن الـموسـم يعد الأقـوى و یـقوم عـلى تـنفیذه ٢٨٠ شـركـة سعودية بـقوة 24 الف وظيفة موسمية إضافة لأكـثر مـن 22 الف وظيفة جزئية بمقابل مادي.

روابط ذات صلة

إغلاق معرض عمارة الحرمين بعد ضبط وافد تركي يحاول سرقته

إغلاق معرض عمارة الحرمين بعد ضبط وافد تركي يحاول سرقته
انفجار خزان غاز مركزي بأحد المنازل في الدمام

انفجار خزان غاز مركزي بأحد المنازل في الدمام
حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين

حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*