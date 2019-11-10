“الأحوال المدنية” تكشف عن إجراء يستلزم الولي الشرعي

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قالت الأحوال المدنية، إن تعديل الاسم في «بطاقة العائلة» يلزم لإتمامه أن يقوم به الولي الشرعي للمرأة، حتى وإن سبق ذلك تعديل الاسم في بطاقة الهوية الوطنية.

وردّت عبر حسابها الرسمي في «تويتر» على استفسار لمغردة أفادت برغبتها بإجراء تغيير لاسمها في «بطاقة الأحوال»، وإمكانية تعديل الاسم في «بطاقة العائلة» دون اللجوء إلى «الولي الشرعي»، رغم أن والدها ليس وليها حالياً كونه متوفى، فأجابت الرد بأنه يلزم لذلك الإجراء قيام «الولي الشرعي» الحالي به.