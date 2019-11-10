انفجار خزان غاز مركزي بأحد المنازل في الدمام

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر حدوث انفجار خزان غاز مركزي بأحد منازل حي الفاخرية بمدينة الدمام ما أحدث دمارًا هائلًا بالمبنى.

وقال مغردون أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتداولت أنباء عن احتمالية إصابة نساء وأطفال جراء الانفجار .