إغلاق معرض عمارة الحرمين بعد ضبط وافد تركي يحاول سرقته

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واصلت الجهات الأمنية والمعنية التحقيق مع الوافد التركي الذي حاول سرقة عدد من آثار معرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث قامت الأدلة الجنائية أمس بالوقوف على الواقعة ورصد كافة البصمات ورفعها للجهات العليا، إضافة إلى إغلاق المعرض ومنع الزيارة لليوم الثاني لوجود أعمال الصيانة التي تواصل عملها منذ أن تم ضبط الوافد التركي.

وبحسب “الوطن”، قالت مصادر إن الوافد التركي قام بتعطيل كاميرات المراقبة في المعرض ولم يتم التنبه له إلا عبر كاميرا مراقبة ذات تقنية عالية لم يكتشفها ويتم تعطيلها كونها مرتبطة بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حي أجياد فمن خلالها تمت مشاهدة اللص التركي عندها تم الإبلاغ مباشرة لكافة العاملين في الموقع والذين تواصلوا مع الجهات الأمنية.

الجدير بالذكر أن معرض عمارة الحرمين الشريفين له العديد من المشاركات الدولية ويضم أبرز الآثار القديمة والمرتبطة بالكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف ومن أبرزها باب الكعبة القديم، قفل قديم، عمود للكعبة يعود تاريخه لعام 65 هـ، إطار الحجر الأسود، قزازة مقام إبراهيم، سلم الصعود للكعبة، وعدد كبير من الآثار الموجودة داخل المعرض والتي يتوافد لرؤيتها عدد من الزوار طوال أيام الأسبوع.