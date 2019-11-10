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الرئيس اليمني يوجه أجهزة الدولة في بلاده بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري

الرئيس اليمني يوجه أجهزة الدولة في بلاده بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري

أبرز المواد

الرئيس اليمني يوجه أجهزة الدولة في بلاده بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري

الرئيس اليمني يوجه أجهزة الدولة في بلاده بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري
http://almnatiq.net/?p=796469
المناطق - واس

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعليمات إلى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده العمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.
وأعرب الرئيس هادي – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل المملكة العربية السعودية لإخراج ذلك الجهد إلى النور ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.
وقال: “نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها الشعب اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته “.

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