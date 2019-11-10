طائرة أوكرانية تحترق بعد هبوطها في مطار بمصر

المناطق - وكالات

أنقذ العاملون بمطار شرم الشيخ في مصر طائرة أوكرانية من كارثة حيث تعرضت لحريق عقب هبوطها.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المصرية أن طائرة تابعة لشركة أوكرانية قادمة من زابارودجا تقل الرحلة رقم SQP7153 تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وأوضح المصدر أنه قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف، قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، مضيفا أنه تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه، قدم الفريق يونس المصري وزير الطيران الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم في التعامل مع الحريق، كما أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بسرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.