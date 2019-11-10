إصابة 13 شخص بانهيار مبنى بفاخرية الدمام

الدمام - عبدالله السعيدي

أصيب 13 شخصًا في حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام فجر اليوم .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة ١:٤٤ صباحاً عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وعند الوصول إلى موقع الحادث تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بواسطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني تحت الأنقاض؛ للتأكّد من عدم وجود محتجزين، ونتج عن الحادث تضرُّر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة (١٣) شخصاً بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعاً للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.