نائب رئيس جمعية الكشافة ومدير تعليم الزلفي يطمئنون على سلامة كشاف مُصاب

الزلفي - مبارك الدوسري

قام نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، مؤخراً بزيارة الى الكشاف هيثم بن ناصر الفهيد ، عريف أول كشافة تعليم محافظة الزلفي ، بمستشفى محافظة الزلفي ، بعد إصابته في حادث سير .

واطمأن الفهد خلال تلك الزيارة التي صحبه فيها مدير تعليم محافظة الزلفي الرئيس الفخري لمكتب رواد الحركة الكشفية بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي ، ومُدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد ، وعددٍ من رواد الحركة الكشفي بالمحافظة ومن مكتب رواد الحركة الكشفية في محافظة المجمعة .

وتمنى الفهد للكشاف الفهيد بأن يمّن الله عليه بالشفاء العاجل ، مُشيداً بالكشاف ومساهمته الأخيرة في خدمة الحجاج خلال معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها الجمعية لحج 1440هـ .

وكان مُساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية حمد الناصر ، ورئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة عبدالرحمن الرومي ، وعددٍ من القيادات الكشفية والكشافين بالمحافظة ، قد قاموا بزيارة مماثلة أطمأنوا خلالها على سلامة الكشاف الفهيد .