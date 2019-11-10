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“الأرصاد”: سُحب رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: سُحب رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد”: سُحب رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: سُحب رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=796482
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، محافظة الكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.

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