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كلية الاتصالات والالكترونيات تعلن عن فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

كلية الاتصالات والالكترونيات تعلن عن فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
http://almnatiq.net/?p=796488
المناطق - واس

أعلنت كلية الاتصالات والالكترونيات بمحافظة جدة، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي، اعتباراً من اليوم وحتى 23 / 3 / 1441هـ للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1440/1441هـ .
وأوضح عميد كلية الاتصالات والالكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي أنه سيتم قبول المواطنين في الفترة الصباحية، والمقيمين والموظفين في الفترة المسائية، الحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية في قسم كلٍ من تقنية الحاسب، وتقنية الاتصالات، وتقنية الالكترونيات، وأن لا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.
وأكد على أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين، مشيراً إلى أن القبول سيكون موحداً لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال بوابة القبول على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag .

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