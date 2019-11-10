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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
http://almnatiq.net/?p=796491
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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