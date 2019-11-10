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“الأرصاد” : أمطار متوسطة علي منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : أمطار متوسطة علي منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=796494
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظاتها العلا والعيص وخيبر وبدر.
وأشارت التحاليل إلى أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة مساءً و تستمر حتى التاسعة مساءً .

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