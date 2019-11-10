دورات تدريبية للطلاب والطالبات في “لقاءات جازان” عن التخطيط لمهن المستقبل ومواجهة التحديات

المناطق - جازان

يحتضن ملتقى لقاءات جازان 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، في 12 نوفمبر الجاري ولمدة يومين، 16 ورشة عمل متخصصة في تأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.

وتناقش موضوعات ورش العمل الموجهة للطلاب والطالبات، التخطيط لمهن المستقبل، والتعرف على الميول المهنية، والتهيئة لدخول سوق العمل، ومهارات التواصل، مواجهة التحديات، والتخطيط الشخصي.

ويعقد “هدف” الملتقى، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية. كما يســتهدف الملتقى عملاء “هدف” المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي الملتقى، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجدة والدمام، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل. ويمكن للراغبين المشاركة في الملتقى التسجيل من خلال الرابط: https://hrdfliqaat.sa