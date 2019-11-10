اعصار “بلبل” يتسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات

المناطق - وكالات

ضرب الإعصار “بلبل” بنغلادش، اليوم الأحد، وتسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات وإجلاء مئات الآلاف من الناس وألحق أضرارا مادية في المنازل.

واستمرت عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة والمعرضة للخطر، الأمر الذي حد من سقوط المزيد من الضحايا.

وقال مسؤولون في بنغلادش، إن “الإعصار بلبل” وصل إلى البلاد خلال الليل، وتسبب بمقتل شخصين، أحدهما صياد يبلغ من العمر 60 عاما، والآخر امرأة تبلغ من العمر 52 عاما سقطت الأشجار على منزليهما.

وأضاف المسؤولون أن “الأسوأ قد ولى”، لكنهم أوضحوا أن عشرات الأشخاص أصيبوا، ولحقت أضرار بالعديد من المنازل، مشيرين إلى أن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات جنوب شرقي بنغلادش تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا، وفق ما ذكرت رويترز.

وبحسب الوكالة، احتشد نحو مليوني شخص، من 13 منطقة ساحلية في البلاد، في نحو 5500 ملجأ منذ مساء السبت.

يشار إلى أن سرعة الرياح أثناء عبور الإعصار “بلبل” وصلت إلى ما بين 100 و120 كيلومترا في الساعة، لكنها تراجعت لاحقا إلى ما بين 70 و80 كيلومترا في الساعة، فيما غمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

وقال وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة إنعام الرحمن، لوكالة رويترز، إن هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم من السياح المحليين، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار.

وأضاف الوزير، في إشارة إلى نظام تحذير من العواصف: “مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعا”. وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة ومتواصلة في جميع أنحاء البلاد.