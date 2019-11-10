كشافة تعليم وادي الدواسر تعرض في عسير برنامجاً توعوياً عن ” ظاهرة التنمر “

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

تعرض كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، خلال منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان ، التي تبدأ اليوم في ابها وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم برنامجاً توعوياً عن “ظاهرة التنمر” ، والذي سبق وأن عرضته في المنافسات المحلية التي أقيمت بمركز التدريب الكشفي الشهر الماضي .

وأوضح قائد الوحدة الكشفية في مدارس مواهب الوادي بداح بن عبدالرحمن الدوسري ، ممثلة الادارة في تلك المنافسات ، أن العرض يشمل مفهوم التنمر والمصطلحات المرتبطة به, وأنواعه وآثاره السلبية على تكوين شخصية الطفل، وطرق معالجة هذه الظاهرة والوقاية منها ، وآليات وقيم عامة مهمة يجب العمل بها لعلاج ووقاية الأطفال من التنمر.

وعن اسباب اختيار تلك المشكلة ، افاد الدوسري أن ذلك يأتي باعتبارها أحد المشاكل السلوكية لدى الأطفال والمراهقين ، وله وجود في الأوساط المدرسية، حيث توجد مجموعات كبيرة منهم في أعمار متقاربة, ونعمل من خلال ذلك البرنامج الى نشر المعرفة والتوعية حيال ظاهرة التنمر والوقاية منها.