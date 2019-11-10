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قرقاش: أي محادثات مع إيران لا يجب أن تقتصر على النووي

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وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض

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قرقاش: أي محادثات مع إيران لا يجب أن تقتصر على النووي

قرقاش: أي محادثات مع إيران لا يجب أن تقتصر على النووي
http://almnatiq.net/?p=796524
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأحد، إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.

وأوضح قرقاش، في خطاب خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، أن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشيراً إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالاً لنجاح الدبلوماسية، محذراً من خيار “زائف” بين الحرب واتفاق نووي معيب.

كما لفت إلى أن إجراء محادثات جديدة مع إيران لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي، مضيفاً أن مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.

إلى ذلك قال إنه يعتقد أن هناك سبيلاً ممكناً للتوصل لاتفاق مع إيران قد تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه، إلا أنه أشار إلى أن الطريق سيكون طويلاً بما يتطلب صبراً وشجاعة.

وأضاف أن من المهم أن يكون المجتمع الدولي متفقاً على موقف واحد، خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

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