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وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير في الشريعة والقانون والأنظمة للجنسين

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وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير في الشريعة والقانون والأنظمة للجنسين

وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير في الشريعة والقانون والأنظمة للجنسين
http://almnatiq.net/?p=796552
المناطق - واس

أعلنت وزارة العدل توفر عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في عموم مناطق المملكة عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي) للنساء فقط.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتسجيل سيكون متاحاً من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، اعتباراً من اليوم، حتى الخميس القادم في تمام الساعة 12 مساءً.
واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يتوفر لديهم قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الشرعية مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في تخصص الشريعة.
وأوضحت الوزارة أنه ينبغي على المتقدم للتسجيل في موقع الوزارة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة لصورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين على الوظائف الشرعية والحاسب الآلي.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الطلبات المستلمة من المتقدمين سيتم دراستها من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم أو المتقدمة، وصور المستندات المرفوعة وفق شروط الإعلان، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيستبعد الطلب.
وأكدت وزارة العدل على ضرورة متابعة الأسماء التي ستكون دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

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