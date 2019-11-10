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أمين الشرقية يرعى الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019

أمين الشرقية يرعى الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019

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أمين الشرقية يرعى الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019

أمين الشرقية يرعى الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019
http://almnatiq.net/?p=796564
المناطق - الدمام
الدمام – المناطق

يرعى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير  الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للجودة ٢٠١٩ تحت شعار ” ١٠٠ عام من الجودة ” ، والذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية وتنفذه الإدارة العامة للجودة الشاملة، وذلك يوم الأحد 20/03/1441هـ، على مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

ويستهدف الاحتفال 1000 موظف وموظفة من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، ويهدف الى نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية.

ويتضمن برنامج الاحتفال عدد من الندوات والمحاضرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتهمين بالجودة، إضافة لمعرض مصاحب يشارك فيه العديد من الجهات التي قطعت شوطا كبيرا في تطبيق الجودة بهدف عرض تجاربها و تبادل الخبرات .

ويأتي تنظيم الاحتفال تماشيا مع المنهج الذي تعمل به الأمانة في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في كل أعمالها الإدارية والتنفيذية مما ينعكس على رفع مستوى الأداء وانخفاض التكاليف.

وتحرص الأمانة على نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة، لكي تصبح ثقافة راسخة وممارسة يومية وقوة محركة نحو التميز المؤسسي والإبداع ، وهو ما يحقق الاستدامة في التنمية والتطوير للوصول الى أعلى معايير رضى المستفيد .

وأوضح مدير عام إدارة الجودة الشاملة المهندس علي القرني أن الاحتفال لهذا العام جاء متزامنا مع اليوم العالمي للجودة وهو امتداد لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطبيق معايير الجودة وتبني سياساتها، والتي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠

وأشار إلى أن كافة فعاليات البرنامج وتوصياته سيتم تعميمها على منسوبي الأمانة بمختلف المدن والمحافظات بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتحقيق الجودة الشاملة بكل أعمالهم الإدارية والتنفيذية .

وأفاد أن العصر الذي نعيشه هو عصر المعرفة والأفكار المتجددة التي نتطلع خلالها إلى الارتقاء بحياة الفرد والمجتمع بمجال الخدمات التي تقدمها أمانة الشرقية، وهو الأمر الذي يحتاج لترسيخ “ثقافة الجودة والتطوير المستمر” لدى كل الموظفين والموظفات 

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