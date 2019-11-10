غرفة الأحساء تكرّم أمينها العام السابق عبدالله النشوان بحضور عدد من أصحاب المعالي

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برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، وحضور الأستاذ معاذ الجعفري، وكيل المحافظة، كرّمت غرفة الأحساء، الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان، أمينها العام السابق، بمناسبة تقاعده عن العمل، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومدراء بعض الجهات الحكومية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرفة السابقين والحاليين وذلك مساء السبت 12/03/1441هـ الموافق 09/11/2019م، بمركز أرض الحضارات بمشروع جبل القارة السياحي بالأحساء.

وشهد الحفل تقديم كلمات عدة استهلها الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة أكد خلالها على بصمات المُحتفى به المتميزة في كل المناصب والوظائف التي شغلها منذ أن كان استاذًا في جامعة الملك فيصل إلى أن أصبح أمينًا عام عامًا للغرفة لأكثر من دورتين، مبينًا أن علمه وحكمته وشخصيته المتوازنة وحبه واخلاصه للأحساء والوطن هي من صنعت الفارق في مسيرته المهنية وانجازاته العملية، مقدمًا شكره وتقديره للجميع على تشريفهم ومشاركتهم بالحفل.

ثم ألقى الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة الحالي كلمة بيّن فيها أنه تشرّف بزمالة المحتفى به لفترة عام والعمل تحت إداراته نائبًا له لفترة عام ونيف، عرف خلالها من الرجل فنونًا في الإدارة وإتقانًا في العمل وأدبًا في التعامل ومهارة في بناء العلاقات والشراكات وحكمة في التخطيط وتدبيرًا في معالجة القضايا وصدقًا وتواضعًا نبيلًا ما يفرض على الجميع احترامه والانصات إلى رأيه والعمل معه بهمة وجدية وشغف، مؤكدًا أن صدقه واخلاصه وحبه للناس جعل الجميع يحبونه مشيرًا إلى أنه سيعمل خلال فترته أمينًا عامًا مسترشدًا بسياساته وخططه بهدف تحقيق الإضافة النوعية المرجوة.

ومن جهته أوضح الأستاذ صالح العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق لدورتين متتاليتين أن المُحتفى به شخصية حكيمة وحليمة ومُلهمة ولكنه قبل ذلك طاقة متفجرة بالعمل والتحفيّز والهمة العالية مبينًا أن عملهما معًا لعدة سنوات كشف له عن قدرات هائلة للرجل في التخطيط والإدارة والبذل والعطاء، مؤكدًا أنه سيظل يفخر طوال عمره بأنه من استطاع استقطاب المحتفى به للانضمام للغرفة أمينًا عامًا حتى أصبحت اليوم بفضل من الله وتوفيقه من بين أفضل الغرف التجارية في المملكة وكيانًا تنمويًا مجتمعيًا مرموقًا يُشار إليه بالبنان.

عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي بعنوان “بصمات خالدة”، استعرض بالتوثيق والصوت والصورة أهم محطات ومنجزات المُحتفى به خلال فترة عمله بالغرفة بالإضافة إلى بعض الكلمات الخالدة التي ألقاها في مناسبات وفعاليات عدة، ثم جرى استضافة المُحتفى به في حوار أداره الأستاذ خالد القحطاني مدير الاتصال المؤسسي بالغرفة حول فلسفته في العمل وصناعة النجاح في الإدارة والفروقات في العمل بكل من الجامعة والقطاع الخاص والغرفة وكذلك عرض بعضًا من ذكرياته والمواقف التي مرت عليه خلال سنوات عمله بالغرفة.

ثم ألقى الأستاذ معاذ الجعفري وكيل محافظة الأحساء ‏كلمة نيابة عن راعي الحفل سمو المحافظ، أكد خلالها تقديره لسنة التكريم والاحتفاء بالمتقاعدين المتميّزين مثمنًا للغرفة مبادرتها في هذا الجانب وبصماتها المتميزة ومساهماتها المجتمعية والتنموية في عدة مجالات، مبينًا أنه يعرف المُحتفى به عن قرب وعمل معه لعدة سنوات في مجالات مختلفة مؤكدًا على عمله وعمله وخصاله الكريمة.

وأشار الجعفري إلى أن بصمات النشوان وسعيه الدؤوب لتحقيق الأفضل لكل الواحة وأهلها وقطاع الأعمال لم تقف عند هذا الحد بل تمتد لكل أعمال البر والإحسان والخير، مبينًا أن عضويته القائمة بالمجلس البلدي بالأحساء ستتيح لنا وللواحة فرصة الاستفادة من خبراته للعاميين القادمين بإذن الله سائلًا الله له التوفيق والسداد، وأن يكون القادم من عمره خيرًا من ماضيه.

وفي الختام تم تكريم المُحتفى به من قِبل عدد كبير من المسؤولين والمؤسسات والأهالي بالدروع والهدايا في حفل بهيج حضره جمع غفير من المواطنين والمقيمين.