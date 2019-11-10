احدث الأخبار

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف
أبرز المواد
 وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
أبرز المواد
 “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر إرشادات الأمن السيبراني في التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه
منطقة تبوك
 مهرجان الرياض للتسوق ينطلق الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان توصي بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تكرّم أمينها العام السابق عبدالله النشوان بحضور عدد من أصحاب المعالي
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يرعى الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تعلن عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء بمنطقة جازان
أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف

أبرز المواد
وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

أبرز المواد
“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن

“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

أبرز المواد

فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه

فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=796577
المناطق _ الوجه

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه اليوم، استقبال طلبات الالتحاق في عددٍ من التخصصات والبرامج المهنية لمدة فصل تدريبي واحد، ويستمر حتى 23 / 03 / 1441هـ.
وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالوجه عبدالله الأجرد أن المعهد اشترط على المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً ، وأن يكون لائقاً طبياً، ومتفرغ كلياً للتدريب، مبيناً ان المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة ، إضافة إلى مكافأة شهرية .

روابط ذات صلة

ليست أمريكا .. شاهد جمال تبوك في صورة

ليست أمريكا .. شاهد جمال تبوك في صورة
بدعم من معالي مدير الأمن العام: فريق الأمن العام للراليات يحقق المركزين الأول في فئة TL1 وفئة T3 برالي العلا نيوم

بدعم من معالي مدير الأمن العام: فريق الأمن العام للراليات يحقق المركزين الأول في فئة TL1 وفئة T3 برالي العلا نيوم
أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*