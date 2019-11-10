فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه

المناطق _ الوجه

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه اليوم، استقبال طلبات الالتحاق في عددٍ من التخصصات والبرامج المهنية لمدة فصل تدريبي واحد، ويستمر حتى 23 / 03 / 1441هـ.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالوجه عبدالله الأجرد أن المعهد اشترط على المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً ، وأن يكون لائقاً طبياً، ومتفرغ كلياً للتدريب، مبيناً ان المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة ، إضافة إلى مكافأة شهرية .