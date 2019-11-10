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سمو الأمير خالد الفيصل يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

سمو الأمير خالد الفيصل يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=796583
المناطق _ جدة

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، الرُتَب الجديدة لعددِ من الضباط المُرقّين حديثاً ، وهم مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء عواض السعدي ، ومدير مرور جدة اللواء سليمان الجميعي ، ومدير شرطة جدة اللواء محمد آل صقر ، ومساعد مدير شرطة الطائف اللواء موسى البلوي ، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.
وهنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة الضباط المترقين ، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح .
من جانبهم عبّر الضباط المُرقّون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ، مؤكدين أنها ستكون – بإذن الله – عوناً لهم لخدمة الدين والوطن والقيادة.

 

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