سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

جازان _ فضة عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مساعد مدير شرطة منطقة جازان العميد عبدالمحسن بن محمد عبداللطيف المناع رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “لواء”.

وقدم سموه التهنئة لمساعد مدير شرطة المنطقة , متمنياً له ولجميع زملائه منسوبي شرطة منطقة جازان التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.

من جانبه رفع مساعد مدير شرطة منطقة جازان اللواء المناع ، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمناسبة صدور الثقة الغالية , سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها عوناً له على طاعته ثم طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

وثمن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , ومعالي مدير الأمن العام لكافة الأعمال والمهام التي تقوم بها شرطة المنطقة .

حضر التقليد وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري.